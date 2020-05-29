Кабмин вернул в свое управление Нацбюро расследований авиаинцидентов

Кабинет министров Украины вернул в свое управление Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины (НБРЦА), ранее переданное в сферу управления Министерства инфраструктуры.



Это закреплено правительственным постановлением № 417 от 13 мая 2020 года.



Согласно документу, премирование директора НБРЦА (назначается и увольняется Кабмином), установление ему надбавок и доплат к должностному окладу, предоставление материальной помощи осуществляется в порядке и размерах, установленных настоящим постановлением, по решению министра Кабмина и в пределах имеющихся средств на оплату труда.



Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.

