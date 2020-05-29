Лукашевич раскритиковал бездействие Франции и Германии по Украине

Москва разочарована отсутствием реакции гарантов минских соглашений - Франции и Германии - на деструктивную позицию Киева по урегулированию в Донбассе, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



По словам Лукашевича, вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции Алексей Резников ранее заявил, что минским соглашениям требуется некая "модернизация, если не сказать вообще переписывание", и подчеркнул, что эти же взгляды разделяют президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак и полномочный представитель Украины в Контактной группе Леонид Кучма. Помимо этого, Киев в последнее время взял линию на выдавливание из переговорного процесса представителей отдельных районов Донбасса.



"С разочарованием констатируем отсутствие какой-либо публичной реакции "нормандских" гарантов процесса урегулирования кризиса на Украине – Франции и Германии – на столь деструктивные подходы киевских властей. Подчеркнем: в Киеве открыто заявляют о своем нежелании следовать утвержденному резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН минскому "Комплексу мер". Тем самым нивелируют и совместно согласованные итоги саммитов "нормандской четверки", включая встречу на высшем уровне в Париже 9 декабря 2019 года, где в очередной раз подтверждена значимость этого документа", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

