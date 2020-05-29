Кабмин хочет "разогреть" экономику с помощью оборонки

Кабинет министров намерен в этом году увеличить финансирование на промышленных предприятиях с большой долей государственной собственности, чтобы "разогреть" экономику Украины. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба правительства в четверг, 28 мая.

"Мы намерены увеличить финансирование и заказы в промышленной сфере, оборонной сфере уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам. Это одна из частей нашего большого плана выхода из экономического кризиса", – сказал Шмыгаль.



Также премьер-министр поблагодарил "всех доноров и все страны Большой семерки за поддержку и помощь в реализации реформы децентрализации", напомнив, что вчера на заседании правительства было завершено формирование перспективных планов образования территорий громад для всех областей страны.



Ранее премьер Шмыгаль заявил, что пандемия коронавируса дала определенный импульс реформам на Украине.



Кроме того, премьер утверждал, что дополнительные выплаты пенсионерам помогут разогреть экономику Украины.

