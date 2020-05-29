День Ельцина

Сегодня юбилей, о котором вряд ли кто-то вспомнит – 30 лет назад, 29 мая 1990 года, Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР. С этого момента началось его официальное противостояние с Михаилом Горбачевым: так называемый “парад суверенитетов”; низложение КПСС как правящей партии. И логическая точка всего процесса – выход России из состава СССР, что означало смерть самого большого в мире и наиболее долго просуществовавшего социалистического государства. Социализм также умер, ему на смену пришел дикий капитализм.



Всего этого, возможно, не было бы, если бы популярный в СССР оппозиционный политик (если так можно было сказать применительно к тому времени) Борис Ельцин, уволенный с должности первого секретаря Московского городского комитета партии, но при этом трудоустроенный на пост первого заместителя председателя Государственного строительного комитета СССР, не стал сначала депутатом Верховного Совета РСФСР, а 29 мая – председателем.



Битва между демократическим коммунистическим меньшинством и коммунистическими ортодоксами (все они были членами КПСС) была нешуточная. Партийные боссы знали толк в интригах. Но Ельцин победил Горбачева. Правда, с третьей попытки, набрав 535 голосов против 467-ми у «кандидата Кремля» Александра Власова.



Власов – типичный комсомольско-партийный работник (впрочем, как и Ельцин), с той лишь разницей, что не ходил по магазинам и не сетовал на пустые полки в рекламных целях, как Борис Николаевич. Был министром внутренних дел СССР с 24 января 1986 года по 10 октября 1988 года. За время своей работы запомнился только тем, что создал ОМОН.



Трудно сказать, почему партийное руководство двигало против харизматичного Ельцина абсолютно тусклого Власова. Возможно, потому что он на то время был председателем Совета министров РСФСР. “Ортодоксы” по команде проголосовали за Власова, но Ельцин победил с разницей в 68 голосов: 535 голосов против 467-ми.



Генеральный секретарь ЦК партии впервые избирался голосованием делегатов партийного съезда и на альтернативной основе. Его соперником был ныне всеми забытый партработник среднего звена из Кузбасса Теймураз Авалиани. Он набрал 501 голос, Горбачев – 3411. Заместителем Горбачева в ЦК КПСС был избран Владимир Ивашко, который вскоре стал спикером парламента УССР

Спустя несколько месяцев, 12 декабря 1991 года, Россия вышла из состава СССР, денонсировав решением своего парламента Союзный договор 1922 года. С тех пор Советский Союз прекратил свое существование. Этого пункта в предвыборной кампании Бориса Ельцина не было. Но кто же знал, что начнется и провалится путч ГКЧП и сложатся все условия для распада Советского Союза. От момента, когда Ельцин возглавил парламент РСФСР, и до констатации смерти Советского Союза прошло всего полтора года

После этого правительство Власова сложило полномочия перед Верховным Советом РСФСР, а сам он тихо уехал на правительственную дачу и стал пенсионером. Новым главой правительства РСФСР был утвержден Иван Силаев, выходец из Минавиапрома, человек спокойный, воспитанный и симпатизирующий Ельцину. Это была первая большая победа Бориса Николаевича.Дальше под руководством Ельцина Верховный Совет (осознанно или нет) начал двигаться к отторжению России от Советского Союза. Как написано во всех исторических книгах, главным документом стала принятая 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР Декларация о государственном суверенитете РСФСР.Она предусматривала верховенство российского законодательства по отношению к союзному. Это резко увеличило политический вес Ельцина как председателя Верховного Совета РСФСР и выводило его с позиции второстепенного игрока республиканского уровня на всесоюзный. По сути, Россия перестала играть зависимую роль по отношению к СССР, а стала в некотором роде главнее Союза. Так, вместо коммунистических идеалов и великого Союза появились российские и тяга к великой России. Это еще не все поняли до сих пор.Вторым важнейшим шагом Ельцина на посту председателя Верховного Совета стал выход из партии. 12 июля на XXVIII съезде КПСС Ельцин выступил с критикой партии и ее руководителя Михаила Горбачева. Но это было потом, а само начало съезда было весьма примечательным и даже сенсационным для того времени: один из рядовых делегатов взял слово и предложил Съезду... немедленно отправить Горбачева в отставку.Сейчас можно говорить о том, что это был продуманный заранее пиар-ход сторонников Ельцина. Но тогда наивные советские люди не знали слова «пиар» и были глубоко потрясены таким проявлением демократии. Причем не единственным.Впервые с начала 1920-х годов в работе съезда и выработке его итоговых документов приняли участие представители нескольких разных платформ (Демократическая платформа, Марксистская платформа и др.).Генеральный секретарь ЦК партии впервые избирался голосованием делегатов партийного съезда и на альтернативной основе. Его соперником был ныне всеми забытый партработник среднего звена из Кузбасса Теймураз Авалиани. Он набрал 501 голос, Горбачев – 3411. Заместителем Горбачева в ЦК КПСС был избран Владимир Ивашко, который вскоре стал спикером парламента УССР.А дальше произошло то, что все единогласно признали главным номером концерта – когда из-за внутренних разногласий съезду не удалось утвердить Программу КПСС, Ельцин разразился жесткой критикой в адрес Горбачева и вместе с группой своих единомышленников вышел из партии. Чем был вызван этот шаг карьерного партработника? Тем, что он увидел: консерваторы на съезде оказались в меньшинстве и что популярные “западники” (сторонники реформ) не хотят ассоциировать себя с КПСС.С развалом “цементирующей” силы – КПСС – начал сыпаться и Советский Союз. В августе-октябре 1990 года за «парадом суверенитетов» союзных республик последовал «парад суверенитетов» автономных образований и даже некоторых регионов в составе РСФСР.Были приняты декларации о государственном суверенитете Карельской АССР, Коми АССР, Татарской АССР, Удмуртской и Якутской-Саха АССР, Чукотского автономного округа, Адыгейской АО, Бурятской АССР, Башкирской АССР, Калмыцкой АССР, Марийской АССР, Чувашской АССР, Ямало-Ненецкого автономного округа, Горно-Алтайской АО, Иркутской области и т. д. Как все эти лоскуты не разбежались? А куда им было бежать?!В документах того периода, которые принимал Верховный Совет РСФСР и подписывал Ельцин, республики провозглашались носителями суверенитета. Но вопрос о государственной независимости не ставился, отношения с федеральным центром предполагалось в дальнейшем урегулировать путем заключения с ним договоров. Фактически это был шаг для умасливания региональных элит и придания им значимости.СМИ приписывают Борису Николаевичу фразу: «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», которую он якобы произнес во время визита в Уфу в августе 1990 года. В оригинале фраза звучала по-иному: «возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить».Что было дальше, мы знаем. Президент СССР Михаил Горбачев в декабре 1990 года предложил проект нового Союзного договора. 24 декабря 1990 года IV Съезд народных депутатов СССР постановил считать необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик.19 февраля 1991 года Борис Ельцин в выступлении по телевидению после событий в Риге и Вильнюсе, в ходе которых руководство СССР прибегло к военной силе, подверг эти действия критике и впервые лично потребовал отставки Михаила Горбачева и передачи власти Совету Федерации, состоящему из руководителей союзных республик. 17 марта на Всесоюзном референдуме сохранение и обновление СССР поддержало большинство граждан, исключая население шести республик (Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), в которых высшие органы власти отказались проводить референдум.12 июня 1991 года Борис Ельцин был избран президентом РСФСР, получив 57% от числа принявших участие в голосовании и значительно опередив Николая Рыжкова, который, несмотря на поддержку КПСС, получил всего лишь 16,85 %. Основными лозунгами избирательной кампании Ельцина стали борьба с привилегиями номенклатуры и поддержание суверенитета России в составе СССР.Но уже спустя несколько месяцев, 12 декабря 1991 года, Россия вышла из состава СССР, денонсировав решением своего парламента Союзный договор 1922 года. С тех пор Советский Союз прекратил свое существование. Этого пункта в предвыборной кампании Бориса Ельцина не было. Но кто же знал, что начнется и провалится путч ГКЧП и сложатся все условия для распада Советского Союза. От момента, когда Ельцин возглавил парламент РСФСР, и до констатации смерти Советского Союза прошло всего полтора года.