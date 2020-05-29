Критерии выбора компании для разработки сайта

Сегодня множество компаний предлагает услуги по созданию сайтов. Такое разнообразие ставит потребителя в затруднительное положение. Для правильного выбора нужно провести анализ, прочитать отзывы, изучить ценовую политику, но и этих показателей недостаточно для правильного выбора.

Предлагаем ключевые факторы, на которые нужно обратить внимание:

Сайт. Зайдите на сайт разработчика, обратите внимание на его функционал, портфолио, дизайн, что есть, чего нет. Создатель сайтов без сайта – это как сапожник без сапог. Собственный сайт – лицо компании.

Договор. Если компания работает по соглашению – это большой плюс, ведь в договоре прописываются обязанности сторон и в случае возникновения конфликта договор стает решающим документом.

Техническое задание. Если разработчик предлагает технический план – это хорошо, ведь так можно согласовать работу, откорректировать нужные моменты и получить нужный результат.

Персонал. Компания должна предложить услуги менеджера, который будет вести ваш проект, дизайнера, верстальщика, копирайтера, тестировщика.

Комплекс услуг. Убедитесь, что веб-студия предлагает другие услуги, которые помогут вам в успешном запуске, продвижении, поддержке.

Агентство обязательно должно работать с современным программным обеспечением, иметь положительную репутацию в обслуживании.

Каким должен быть сайт, какие главные элементы он должен иметь

Сайт должен быть простым, понятным и в то же время привлекающим внимание. Визуальный дизайн, веб-дизайн и брендинг, изображения, высокая скорость загрузки, адаптивность, поисковая оптимизация, SSL-шифрование, навигация – то, без чего не обходится полноценный сайт.

Среди основных элементов веб-страницы выделим

Шапка. Здесь заголовок, название компании, логотип, контактные данные, график работы.

Поисковая строка. Многие сайты ее уже не используют, но это не всегда удобно, особенно если это интернет-магазин с большим количеством товаров.

Рекламный баннер.

Контент – информационная составляющая сайта.

Навигация – для удобства пользования страницами.

Счетчик посещаемости.

Часто отображается информация и о разработчике сайта.

На каких языках программирования должен быть сайт

Существует множество языков программирования, с помощью которых создаются сайты. Рассмотрим топ самых популярных из них:

JavaScript – один из самых мощных языков, без которого разработка сайта невозможна.

PHP – специально предназначен для программирования именно на стороне сервера.

Python – скриптовый язык для выполнения сценариев.

Ruby – для разработки мобильных приложений.

Perl – помогает разрешить непреодолимые сбои в системе программировании.

SQL – еще один из важных языков, с помощью которого разработчик может работать с базой данных.

Какие предусмотрены этапы создания

Создание сайта – это целый процесс, ведь недостаточно нарисовать макет и сверстать его. Среди основных этапов выделим:

Определение целей/задач. Разработка технического задания. Прототипирование. Разработка макета. Верстка. Программирование. Создание контента. Тестирование.

Только опытные веб-разработчики знают, как правильно создать сайт и что для этого нужно. Обращайтесь к лучшим мастерам, чтобы получить результат, на который вы рассчитываете.