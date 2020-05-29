"Нова пошта" возобновляет взимание платы за хранения посылок

Группа компаний "Нова Пошта" с 1 июня 2020 года возобновляет стандартные условия услуги хранения посылок в отделениях, ранее измененные в связи с карантином.



Как сообщала компания в пятницу, с 1 июня, как и до карантина, посылки будут бесплатно храниться семь календарных дней, на восьмой день будет начисляться плата за хранение.



"Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги", - отметили в компании.



В "Нова пошта" уточнили, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно - для отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно. Первым платным днем хранения будет 8 июня.



Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.



С 1 июня все клиенты получат стандартную информацию о возобновлении действия услуги на все каналы связи - SMS, Viber и т.д.



Как сообщалось, "Нова пошта" ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта 2020 года, когда в Украине были введены ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты не волновались о своих посылках и смогли забрать их, когда смогут добраться до отделения.

