"Голос" настаивает на увольнении Авакова и Клименко

Фракция "Голос" в Верховной Раде настаивает на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Игоря Клименко в связи с преступлением, совершенным полицейскими в г.Кагарлык Киевской области.



"Депутаты фракции "Голос" настаивают на увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Национальной полиции Игоря Клименко", - говорится в заявлении фракции, обнародованном в пятницу в соцсети Facebook.



Фракция считает, что руководство МВД и Национальной полиции должны понести ответственность за то, что произошло в Кагарлыке. "Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей", - говорится в заявлении.



По мнению народного депутата, заместителя партии "Голос" Инны Совсун, преступления в Кагарлыке не произошло бы, если бы ранее полицейские понесли ответственность за свои преступные действия в других регионах Украины.



"Кагарлыка могло бы и не произойти, если бы было наказание за преступления полицейских в Кривом Озере, в детском приюте "Свитанок" и за убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Но система защищает палачей в погонах, а не граждан. Сейчас монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца. Руководство МВД необходимо поменять. Промолчать сейчас - это взять на себя ответственность за все, что происходит в полиции сегодня" - считает Совсун.

