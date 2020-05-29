Минздрав не рекомендует лицам старше 60 выходить на работу

Минздрав не рекомендует лицам старше 60 выходить на работу

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам старше 60 лет выходить на работу, за исключением работников критической инфраструктуры и органов власти, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска - старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции",- сказал он.