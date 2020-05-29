Стрельба в Броварах: задержаны уже 11 человек

Под процессуальным руководства прокуратуры Киевской области принимаются меры по установлению всех участников стрельбы, которая произошла 29 мая во Броварах. Сейчас задержаны 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.

Сообщается, что начато уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия."Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъяты арсенал огнестрельного и холодного оружия. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Броварского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области", - говорится в сообщении.