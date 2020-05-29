Порошенко не явится на допрос в ГБР

В то время, как ГБР вызвало Петра Порошенка на допрос 29 мая на 11:00, адвокаты бывшего Президента заявили, что он не явится на допрос в пятницу, 29 мая, из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.



Ранее ГБР опубликовало видео, а также в текстовом формате сообщило, что вызывает Порошенко на допрос 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.



Экс-президент не явился на допрос – в это время он открывал выставку своих картин в музее Гончара, куда позднее пришли сотрудники ГБР, чтобы, среди прочего, вручить повестку Порошенко через его жену Марину.



Далее ГБР вызвало Порошенко на допрос повторно – на 29 мая.



В сообщении отмечается, что обыск, который состоялся 26 мая в музее Гончара –незаконный, это подтверждается решением суда, о котором сообщили адвокаты Порошенко.



Они также отметили, что допрос 29 мая не состоится, поскольку вызовы в формате видео на сайте ГБР не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом.



"26 мая прошел всем известный обыск в помещении музея Гончара. Обыск был грубым, сломали двери, применили силу к депутатам, журналистам, блогерам", – сообщил адвокат Илья Новиков.



По его словам, установили слежку за директором музея, помещением музея.



"И все это было сделано под тем предлогом, что было необходимо провести обыск срочно. То есть без решения суда. Что значит для следователей немедленно такое решение суда получить, чтобы суд одобрил то, что они сделали. Как нам стало сегодня известно, суд отказал ГБР в принятии такого решения. Обыск признан незаконным. Все, что было сделано в ходе этого обыска - арест имущества, арест картин, все процессуальные действия, вся информация, которая была получена и скопирована - все это незаконно", – заявил он.



Также адвокат считает, что людей, которые принимали решение о необходимости обыска и проводили его, нужно уволить.



"Возникает основание для немедленного увольнения тех должностных лиц, которые принимали эти решения, выполняли эти решения, уволить их, я считаю, необходимо просто завтра. Президент Зеленский имеет полную возможность по служебной линии выяснить, кто эти люди. И кроме увольнения они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все видели этот "беспредел". Это было очень хорошо задокументировано. Даже Печерский суд не смог такое "проглотить", – отметил он.



Новиков отмечает, что 29 мая ГБР хотело вызвать Порошенко на допрос.



"Этого допроса не будет по той причине, что следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестку. Они пытались ввести в Украине такую ​​практику, что вручение повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР с тем, чтобы считать это надлежащим уведомлением свидетеля. Этого не будет", – заверил адвокат.



Он подчеркнул, что Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос в качестве свидетеля.



"Эта практика не должна быть введена в Украине. Ни по Порошенко, ни по любому другому. Если следователи хотят, чтобы к ним появлялись на допрос свидетели - пожалуйста, вручайте повестки с соблюдением закона", – убежден он.



Помимо этого, адвокат Игорь Головань заявляет, что по закону повестка о вызове на допрос должна быть вручена за 3 дня до даты проведения.



"УПК предусматривает, что повестка должна быть вручена за 3 дня до даты явки на допрос. При этом КПК четко устанавливает, что при расчете этого срока первый день не учитывается. Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая", – объяснил он.

