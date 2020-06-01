«Би-2» выпустили новый трек «Депрессия»

Несмотря на то что слова и музыка для нового трека были написаны еще в сентябре 2019 года, рефрен «Депрессии» — «выйдем из дома и из безнадежной депрессии, как же давно нам не было так весело вместе» — особенно актуален во время ослабления ограничительных мер.



Режиссером клипа стал Макс Шишкин, уже работавший с группой над видео к песне «Пекло». Придумать и реализовать идею для клипа в текущих условиях оказалось непростой задачей. Режиссер утверждает что «Депрессия» — самый сложный проект, над которым он когда-либо работал, называя его «огромным сгустком души, части которой вложили около тридцати человек».



Сами «Би-2» признаются, что главная сложность была в том, чтобы снять клип не выходя из дома. «Изначально мы планировали снимать другой клип — танцевальный, с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лукой Тессарини, но пандемия спутала все наши планы. Мы придумали первый в истории настоящий клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно», — рассказывает Шура. Лева также отмечает, что анимация помогла выйти из ситуации: «Это передает настроение людей — возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками. Макс предложил идею, показал технику, в которой будет все исполнено, и мы согласились».



Трек уже доступен на цифровых площадках, как и его караоке-версия, а также ремиксы от лидера Tesla Boy — Антона Севидова. Сейчас коллектив работает над материалом к новому альбому, который выйдет в 2021 году.



Напомним, что с сентября прошлого года начался гастрольный тур «Би-2» новой концертной программы NewBest. Несмотря на то что карантинные меры скорректировали планы группы, все концерты обязательно состоятся, а купленные ранее билеты будут действовать в новые даты.





