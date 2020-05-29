В ВСУ резкий скачок заболеваемости коронавирусом

В ВСУ за сутки зафиксировано сразу 23 новых случая заболевания коронавирусной, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в пятницу, 29 мая.



"Так, по состоянию на 10.00 29 мая в ВСУ болеет 90 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 108 человек, летальных случаев - 3. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 31 человек", - говорится в сообщении.



Из 23 заболевших в медучреждения помещены восемь человек: в военно-медицинские клинические центры Центрального и Северного региона - по одному военному, в лазарет воинской части в Ровенской области - шесть военных.



"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Ровенской области симптомы заболевания отсутствуют", - сказано в сообщении.



Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек (Киевская область - 13 военныхи один работник ВСУ, Ровенская область - один человек). У них симптомы заболевания отсутствуют.

