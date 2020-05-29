В Twitter раскритиковали указ Трампа о соцсетях

Руководство Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях реакционным и политизированным.



Об этом говорится на официальной странице Twitter.



«Этот указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Раздел 230 Закона о соблюдении приличий в СМИ защищает американские инновации и свободу выражения взглядов и основывается на демократических ценностях. Попытки в одностороннем порядке нарушить (раздел 230 - ред.) угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете», - отмечается в заявлении.



Как сообщал Укринформ, президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, направленный против социальных медиа после того, как Twitter предупредил пользователей, что отдельные сообщения президента должны быть проверены на достоверность.



Указ Трампа фактически создает юридический вызов Закону о соблюдении приличий в СМИ с 1996 года, что придает широкий иммунитет веб-сайтам в модерировании собственных платформ. Эксперты называют это положение "26 слов, которые создали интернет".



Ранее отмечалось, что глава Белого дома своим указом стремится уменьшить влияние крупных платформ социальных медиа, в том числе Twitter и Facebook, и переосмыслить критически важный закон, защищающий веб-сайты и технологические компании от судебных исков.



Как сообщалось, после неконтролируемого потока сообщений на официальной странице Дональда Трампа в сети Twitter, компания получила ряд жалоб о том, что сообщения нарушают политику соцсети и не соответствуют действительности. Компания несколько дней назад впервые разместила под сообщением Трампа рекомендации для пользователей проверить правдивость приведенной информации.

