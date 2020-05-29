На границе с Молдовой возобновили работу шесть пунктов пропуска

Работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой возобновилась в пятницу утром, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"Восстановлена работа таких пунктов пропуска: "Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области). "Маяки-Паланка-Удобное" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области). "Серпневе – Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области)", - сообщила Госпогранслужба в пятницу.



В то же время, в ведомстве отметили, что на сегодня в Украине действуют карантинные ограничения относительно возможности въезда на территорию стран иностранных граждан.



Также в ведомстве напомнили, что в пятницу с 0:00 часов 29 мая 2020 года распоряжением правительства Украины возобновлена работа 66 пунктов пропуска с украинской стороны на государственной границе с Республикой Молдова и странами ЕС. Государственная пограничная служба Украины проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.



О фактическом возобновлении международного движения в определенных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины обещает оперативно информировать на своих ресурсах, в частности, на интерактивной карте на своем официальном сайте.

