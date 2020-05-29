Украина может покинуть переговоры в Минске - нардеп

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, нардеп Александр Мережко сообщил, что у Украины появится право выйти из минского процесса, если докажут недобросовестное выполнение договоренностей Россией. Об этом он сообщил LB.ua. По словам Мережко, даже в случае выхода из процесса украинской стороны, санкции против РФ сохранятся.



"Если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договоренности контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом все равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договоренностей", - сказал замглавы украинской делегации.



При этом Киев должен просчитать все риски выхода из Минска, хотя фактически переговоры завершились еще в 2015 году.



"Минские договоренности закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, – это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договоренности новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется", – сказал он.



По словам Мережко, минский процесс "может превратиться в долгоиграющую пластинку", но украинская сторона пока не планирует составлять текст соглашений "Минска–3".



"Такого плана пока нет. Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем", – сказал Мережко.

