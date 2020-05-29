Зеленский: участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Украины Арсеном Аваков подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах, по предварительной информации между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками, должны быть наказаны.



"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию", - сказал он на встрече с главой МВД в пятницу с участием также премьер-министра Дениса Шмыгаля, видео которой было показано в эфире телеканала "Украина 24".



Зеленский также задался вопросом, что неужели полиция не знала, что происходит в Броварах.



Президент отметил, что произошедшее "напоминало 90-е годы".

