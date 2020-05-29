В Будапеште началась встреча Кулебы и Сийярто

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Будапеште встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на странице в Facebook.



Она отметила, что в связи с карантином это первый заграничный визит Кулебы на должности главы МИД Украины.



"Начался визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Венгрию - первый невиртуальный визит в должности министра иностранных дел и первый со времени введения ограничительных мер в контексте противодействия пандемии COVID-19", - сообщила посол.

