Новые вспышки коронавируса будут развиваться очень быстро - ВОЗ

По мере снятия карантинных мер по всему миру новые вспышки коронавируса могут возникать и развиться очень быстро, поэтому нужно продолжать придерживаться социальной дистанции. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает ВВС.



"Коронавирус не ушел, и по мере роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро", - сказал он.



Доктор Набарро отметил, что по мере снятия карантинных ограничений людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться в случае заражения.



По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5 922 781, из них 362 391 летальный, выздоровели 2 592 675 человек.

