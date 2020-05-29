Число задержанных после перестрелки в Броварах увеличилось до 20

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в результате перестрелки в Броварах в настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больниц, сообщила пресс-служба президента.



"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - сказал Аваков на встрече с Зеленским в пятницу, на которой также присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Аваков отметил, что по полиции Винницкой области будут сделаны кадровые выводы после произошедшей в Броварах Киевской области перестрелки, устанавливаются те, кто направлял вооруженных людей из Винницы в Бровары.



"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование нужно осуществлять", - сказал глава МВД.



Аваков доложил Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.



В схватке участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.



"Киевские перевозчики позвали так называемых "титушек", пригласив их из столицы и Винницкой области", - отметил Арсен Аваков. По информации министра, группа из Винницкой – сотрудники одной из охранных фирм.



Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.



Аваков сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом для избрания задержанным меры пресечения.



Зеленский отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных. Правительство, со своей стороны, должно предоставить помощь гражданам, пострадавшим в результате столкновения.



"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", - подчеркнул президент.

