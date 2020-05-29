Укравтодор планирует отремонтировать 1385 мостов за 5 лет

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует отремонтировать 1385 мостов на протяжении 5 лет по национальной программе восстановления мостов; из них 103 должны быть отремонтированы в этом году.



Об этом рассказал председатель Укравтодора Александр Кубраков 29 мая, презентуя национальную программу восстановления мостов до 2025 года, сообщает корреспондент Укринформа.



"Наша программа прежде всего фокусируется на мостах 4-й и 5-й категорий, то есть тех, которые ограниченно трудоспособны или не трудоспособные, таких мостов мы сейчас имеем 1385. Но помним, что есть много мостов, которые вообще не исследовали", - сказал Кубраков.



Он добавил, что на восстановление такого количества мостов Укравтодору необходимо 28,7 млрд гривень.



Кубраков рассказал, что в Украине насчитывается 16 155 мостов, из этого количества на сегодня исследовано 35%. В целом на дорогах государственного значения было исследовано состояние 73% мостов, а на дорогах местного значения - 15%.



По словам главы ведомства, Укравтодор в ближайшие 1,5-2 года планирует исследовать состояние всех мостов в Украине, поэтому общее количество объектов, которые будут отремонтированы в рамках программы, может вырасти.



Руководитель Укравтодора рассказал, что в этом году ведомство планирует отремонтировать 103 моста. Работы на 73 объектах были запланированы в рамках дорожно-ремонтных работ, еще по 30 объектам Укравтодор сейчас готовит необходимую документацию.



В частности, до конца года, отметил Кубраков, будет полностью построен новый объект через Алексеевский залив Каховского водохранилища, где недавно обвалился мост.



Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая анонсировал большую программу по строительству мостов в Украине.



В Украине сейчас идет программа "Большая стройка", по которой в 2020 году будут построены объекты социальной инфраструктуры и дороги. В этом году Укравтодор планирует построить или отремонтировать 4000 дорог государственного значения и 2500 дорог местного значения.



Автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища обрушился 20 мая, когда на него заехала перегружена фура общим весом около 37 тонн. Мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина 120 м, а высота - 5 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.



