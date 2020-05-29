Ученые предложили новую схему лечения коронавируса

Ученые заявили, что нашли новое сочетание лекарств, которое поможет выздороветь больным COVID-19, это комбинация антивирусного и противовоспалительного препаратов. По замыслу исследователей, первый препарат остановит развитие инфекции, а второй не даст развиться "цитокіновому шторма" – опасной для организма иммунной реакции.



Специалисты из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна уже начали испытания новой схемы лечения COVID-19. Речь идет о комбинации антивирусного препарата Ремдесивира и противовоспалительного Барицитиниба. Об этом говорится в научной статье, которую опубликовал Science Daily, пишет 24 канал.



Несколько месяцев назад команда одной из первых приступила к исследованиям эффективности внутривенных инъекций Ремдесивира для борьбы с осложнениями на заболевание вследствие COVID-19.



Пациенты, которые получали комбинацию этих препаратов, выздоравливали на четыре дня раньше тех, кто получал плацебо.



Теперь исследователи еще раз проверят, можно ли улучшить результаты сочетанием Ремдесивира с Барицитинибом – препаратом, который обычно используется для лечения ревматоидного артрита.



Ученые надеются, что такая комбинация не только замедлит размножение вируса, но и остановит развитие "цитокинового шторма" – чрезмерной реакции иммунной системы на инфекцию.



Участники испытаний пройдут десятидневный курс внутривенных инъекций Ремдесивира.



Далее части из них назначат принимать в течение двух недель Барицитиниб, другие участники будут принимать плацебо.



Если комбинация двух препаратов покажет себя успешной, она может стать новым стандартом для лечения COVID-19.



В настоящее время нет эффективных лекарств против коронавируса. Все лекарства, которые применяют сейчас – экспериментальная терапия. Они одобрены для применения только потому, что они доказали свою эффективность при других заболеваниях.

