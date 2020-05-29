В Lufthansa заявили о возможности банкротства концерна

В наблюдательном совете концерна Lufthansa заявляют, что рассматривают возможность банкротства авиакомпании. Особый вариант банкротства, в соответствии с которым компания сохранит управления собственными активами, имеет явные преимущества над государственной помощью.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Например, в случае банкротства возмещение авиабилетов, сумма которых оценивается в 1,8 миллиарда евро, могут прекратить. Также это облегчит увольнение сотрудников и закрытие убыточных дочерних предприятий. В частности, концерн может уволить не до 10 тысяч своих сотрудников, а гораздо больше.



"Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем", - цитирует издание одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.



Ранее в Lufthansa заявляли, что теряют миллион евро каждый час, из-за чего резервы в почти четыре миллиарда евро могут закончиться уже осенью. В компании предполагают, что банкротство с сохранением контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.



Это заявление руководство Lufthansa сделало во время переговоров с немецким правительством, который предложил пакет финансовой поддержки на общую сумму около девяти миллиардов евро.



Впрочем, наблюдательный совет Lufthansa отложил решение относительно утверждения этого пакета помощи. Причина - предостережение относительно возможных требований Европейской Комиссии для защиты конкуренции на рынке авиаперевозок Европы.



Речь идет о возможной потере авиаперевозчиком временных слотов в базовых для него аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. А потому в компании опасаются, что условия Еврокомиссии "приведут к ослаблению функций хабов" этих двух аэропортов.

