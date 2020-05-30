Украина ждет получения первого транша кредита МВФ в следующую субботу

Украина ожидает одобрения кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере пяти миллиардов долларов на заседании совета директоров 5 июня. Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля пишет Reuters, в пятницу, 29 мая.

По словам Шмыгаля, в Киеве готовы получить первый транш уже на следующий день после заседания, то есть 6 июня. Объем пакета составит 1,9 миллиарда долларов.



Премьер-министр добавил, что Украине очень нужны кредиты для преодоления последствий кризиса, который вызван эпидемией коронавируса. Во втором квартале ВВП страны может упасть на 12 процентов.



Напомним, сегодня, 29 мая, Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в размере 500 миллионов евро. В ЕК напомнили, что с 2014 года наша страна получила 3,8 миллиарда евро - это больше, чем макрофинансовая помощь любому другому, не входящему в ЕС, государству.

