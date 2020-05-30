В ГБР допустили силовой привод Порошенко на допросы

Если пятый президент Украины Петр Порошенко не явится в Госбюро расследований на допросы, назначенные на 11:00 и 12:00 29 мая (Порошенко на них так и не пришел - Ред.), то правиихранители не исключают применения к нему силового привода.



Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя ГБР.



"Такое право у нас есть. Мы можем обратится в суд с ходатайством об обеспечении привода", - сказал источник.



По его словам, пока такое ходатайство Государственное бюро расследований не вносило в суд. И пока правоохранители ждут, что Порошенко придет на допрос в пятницу.



Накануне адвокаты Порошенко заявили, что их подзащитный не придет на допрос, поскольку формат, в котором поступил вызов, не предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом Украины.



Также мы сообщали, что ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по двум уголовным делам.



Напомним, Порошенко должен был явится на допрос в ГБР еще 26 мая. Его вызывали по делу о 43 вывезенных из страны картинах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Однако Порошенко в Госбюро расследований не пришел. Его защитник заявил, что Порошенко не получил повестку.



Вместо явки на допрос экс-президент устроил выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому же делу. Она проходила в музее Гончара, где побывали и следователи ГБР.

