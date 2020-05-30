МВФ получил от Украины обещание закрыть часть школ и уволить "лишних" учителей

Украине планирует сократить сеть школ для эффективного использования бюджетных средств и оптимизации расходов на них. Такие обязательства украинское правительство приняло ради получения транша от МВФ в размере 5 миллиардов долларов.



Об этом говорится в проекте меморандума, который недавно утвердил Кабмин.



Власти подписываются под обязательствами по реформе образовательной системы. Между тем в тексте меморандума не указаны точные сроки. Сказано, что это произойдет, "как только кризис утихнет".



Реформа подразумевает, в том числе, оптимизацию школьной сети. Под этим понимается закрытие части школ и увольнение "лишних" учителей.



Напомним, в украинской школе в следующем учебном году изменят школьную программу из-за коронавируса. Так, планируется выделить дополнительное время для корригирующего обучения, в ходе которого учителя диагностируют, усвоили ли ученики во время карантина тот материал, который они должны были изучить дистанционно за время карантина.

