В Киеве с понедельника могут ограничивать вход в метро

С понедельника в киевском метрополитене хотят добиться соблюдения социальной дистанции между пассажирами, поэтому не исключено, что вход в метро будут ограничивать. Об этом сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире одгого из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

В столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока. В первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.



"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше", - сказала Макогон.



"Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - добавила чиновница.



Как пояснила Макогон, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени.



"Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех", - подчеркнула она.



Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.



"Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок", - сказала заместитель руководителя КП.



При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.



Напомним, киевский метрополитен возобновил работу после карантина с 25 мая.

