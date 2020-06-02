Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры Borderlands

Кейт Бланшетт снимется в экранизации компьютерной игры Borderlands. Эти данные официально подтвердила медиакомпания Lionsgate, сообщает Entertainment Weekly.



Ленту снимет Кристофер Нола совместно с Элаем Ротом. Бланшетт исполнит в ленте роль Лилит.



Рот отметил, что ему повезло с главной героиней. Он считает, что нет задачи, с которой не может справиться Бланшетт.



Подробности сюжета экранизации и дата выхода ленты пока не сообщаются.



Borderlands - фантастический шутер от первого лица. Игроки на старте может выбрать одного из четырех персонажей.





