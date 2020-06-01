Матерные слова сравнили с обезболивающими средствами

Килский университет доказал исключительный обезболивающий эффект, производимый нецензурной бранью (матом). В особенности сильно эффект заметен у людей, которые редко используют такую лексику в повседневной жизни. По мнению ученых, ругательства, произносимые в момент острой боли, работают за счет того, что в момент их произнесения человек испытывает мощное эмоциональное возбуждение. Это запускает особую физиологическую реакцию на стресс, и человек себя ощущает сильнее, агрессивнее и менее уязвимым. Или же ругань просто отвлекает от боли.



Был проведен эксперимент с 92 добровольцами обоих полов, в котором анализировалось действие самого популярного англоязычного нецензурного слова "fuck". Его предлагалось заменить на две альтернативы (придуманные слова) - "fouch" и "twizpipe". Эти слова, по мнению ученых, были сопоставимы по эмоциональному отклику с "fuck". Добровольцы помещали руки в ледяную воду и держали их там максимально долго. При этом каждые три секунды требовалось произносить в случайном порядке "fuck", "fouch", "twizpipe" или же нейтральное слово.



Оказалось, ругательства притупляли боль. Работали, правда, только реальные ругательства. Так, произнесение слова "fuck" повысило болевой порог участников на 32%, а их толерантность к боли выросла на 33%. Выдуманные ругательства не производили обезболивающего эффекта. В отчете специалистов говорится: "Возможно, поскольку мы узнаем эти слова еще в детстве, тут играет роль сформированный условный рефлекс, связанный с отвращением и сильным эмоциональным возбуждением. На то, как работают ругательства, влияют обстоятельства, при которых мы с ними впервые столкнулись".

