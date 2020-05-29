Текила Ольмека – успех в разнообразии

Один из самых экзотических алкогольных напитков – текила – неизменный спутник шумных вечеринок. Пришедший из Мексики алкоголь на основе сока голубой агавы, сегодня активно продается по всему миру.



Один из самых знакомых отечественному потребителю брендов – текила Ольмека с ценой, полностью соответствующей качеству.

Секрет популярности

Трудно сказать, почему из всего многообразия знаменитого агавового дистиллята мировая слава пришла именно к Ольмеке. Скорее всего, дело в разнообразии продукции. В линейке бренда можно встретить самые разные образцы – от ненавязчивых коктейльных Mixta до элитных напитков, на 100% состоящих из сока голубой агавы. Славится Ольмека и своими коллекционными образцами, и даже ликерами.

Еще один секрет успеха – вариативность крепости напитков. Традиционные для текилы 38% - далеко не единственный вариант. Под знаменитым лейблом «Olmeca» выпускаются и 30, 40, 42 и 43-градусные образцы.

Тонкости выбора

Широкое разнообразие ассортимента представлено напитками разной выдержки. Есть здесь и легкая Blanco, и коктейльная Gold, и насыщенная Reposado, и выдержанная Añejo. Более сжатая классификация текилы Ольмека предусматривает ее разделение на три основных группы:

Mixta – на бутылках такой текилы можно встретить простую маркировку – «Olmeca». Это самый бюджетный вариант знаменитого напитка, предполагающий содержание основного компонента – спирта из сока голубой агавы на уровне не более 51%.

Altos – вторая, более дорогостоящая линейка, являющая собой 100-процентные дистилляты голубой агавы.

Tezon – элитная, крафтовая текила, обладающая самым высоким ценником, который вполне оправдывается потрясающими вкусовыми характеристиками напитка.

Выбор подходящего варианта будет продиктован личными предпочтениями каждого. Главное – приобретать алкоголь только в проверенных местах, чтобы максимально снизить риски покупки подделки. В случае с Ольмекой обращать внимание следует на саму бутылку. Увесистые, внушающие доверие емкости, украшенные затейливыми индейскими письменами, в которые разливается любимая миллионами текила, должны иметь рифленую поверхность, правильные грани и ровно приклеенную этикетку. На последней должно быть указано не только место производства (Мексика), но также производитель и состав.