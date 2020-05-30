Украина вступит в лето с дождливой погодой

В ближайшие сутки над Украиной сохранится влажная воздушная масса; атмосферное давление будет постепенно расти, лишь в западных областях понижаться. Температура в пределах страны будет неоднородной, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях значительные, ночью в Карпатах сильные дожди;...

...в Житомирской и Винницкой умеренные дожди; на остальной территории небольшие дожди, местами грозы (ночью в южных и восточных областях без осадков).



На Украине, кроме запада, местами туман.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на востоке страны и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на юге и востоке до 24°, в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.



В Киеве - небольшой дождь; температура ночью 10-12°, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 мая самая высокая температура днем была 33,1° в 1924г., самая низкая ночью 4,2° в 1907г.



В первый календарный день лета, 1 июня, ожидаются небольшие, днем в Прикарпатье, Карпатах, центральных и Харьковской областях умеренные кратковременные дожди, местами грозы (ночью в южных, восточных, Днепропетровской области без существенных осадков).



Ветер северо-восточный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14; днем 12-17°, на юге, востоке страны и в Закарпатье 18-23°.



В Киеве в понедельник, 1 июня , небольшие кратковременные дожди.



Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.



30 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре возле Киева 14°.

