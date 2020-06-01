Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Киев и пять областей Украины по состоянию на 31 мая не отвечают критериям для перехода на второй этап ослабления карантина, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины. Как сообщает таблица анализа эпидемиологической ситуации состоянием на 31 мая, Киев не отвечает критериям по показателю инцидентности...

... (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,20.



Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ровенская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.



Вместе с тем, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.



Как сообщалось, за прошедшие сутки субботы в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.



468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели.

