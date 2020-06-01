Китайские ученые: рыбный рынок в Ухане не был источником коронавируса

Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был источником коронавируса SARS-CoV-2, хотя раньше нулевым пациентом считали работавшую там продавщицу креветок.



Об этом сообщает британская газета Daily Mail.



Сотрудники центра провели исследование, во время которого изучили образцы животных, продававшихся на рынке Хуанань. Результаты тестов образцов на COVID-19 оказались отрицательными. Это означает, что продававшиеся на базаре животные не могли заразить покупателей.



"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", - резюмировал глава центра Гао Фу.



При этом подтвердились дынные о том, что вирус первоначально возник у летучих мышей, а затем был передан человеку через некое промежуточное животное. Но точное место заражения нулевого пациента неизвестно.



А зоолог из Джорджтаунского университета Колин Карлсон предположил, что рынок морепродуктов в Ухане просто стал местом широкого распространения инфекции, и один из покупателей или продавцов заразил многих других.

