Ляшко: украинской вакцины против COVID-19 не будет

На Украине не ведутся разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, обнародованном накануне. По его словам, сейчас в мире разрабатываются около 70 вакцин против коронавирусной инфекции. И от момента начала разработки вакцины до завершения может пройти в среднем 18 месяцев.

"Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", – сказал он.



Украинских разработок, по словам Ляшко, среди них нет.



"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом относительно того, можно ли на Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а после этого уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", – отметил главный санврач.



При этом Ляшко сообщил, что сейчас на Украине проходят клинические испытания четырех препаратов против коронавируса.



"Этим вопросом занимается другая отдельная группа. Есть государственный экспертный центр, который анализирует все материалы, допускает к проведению клинических испытаний. Я знаю, что там есть и препараты, которые могут влиять на уменьшение летальности, например, путем профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, легочной системы. А есть, которые имеют определенное противовирусное действие. Посмотрим, что дадут нам клинические исследования. И это по всему миру проводятся", – добавил Ляшко.

