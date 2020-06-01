В Израиле пресекли незаконный ввоз экстази в упаковках сосисок
Полиция Израиля предотвратила незаконный ввоз 29 тысяч таблеток экстази из Германии, сообщает полицейская пресс-служба.
"Полиция и таможня предотвратили попытку ввоза 29 тысяч таблеток экстази из Германии в Израиль", - говорится в сообщении пресс-службы.
Таблетки были спрятаны в упаковки сосисок и были доставлены по почте.
Кроме того, сообщается, что по этому делу были предъявлены обвинения четырём 20-летним подозреваемым.
Источник: Корреспондент
09:41