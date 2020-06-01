В США разрешили поэтапное открытие Disneyland

Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытия Disneyland начиная с 11 июля, сообщает Reuters.



После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland. Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.



После открытия компания Disney будет поощрять использование бесконтактных платежных систем. А также планирует расширять свои существующие мобильные системы заказов в ресторанах.



Напомним, что начиная с января, медиа-развлекательный гигант закрыл тематические парки по всему миру, чтобы ограничить распространение коронавируса. По оценкам компании, Disney потеряла 1 миллиард долларов с января по март из-за закрытия своих тематических парков.

