Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.



После завершения выравнивания давления командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.



Помимо Кэссиди, прибывших встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.



На церемонии приветствия астронавты признались, что им удалось поспать в первую ночь на корабле. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло.







This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4