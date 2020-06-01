Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.



После завершения выравнивания давления командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека. После этого открылся люк корабля, и астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на МКС.



Помимо Кэссиди, прибывших встречали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.



На церемонии приветствия астронавты признались, что им удалось поспать в первую ночь на корабле. Бенкен рассказал, что заснуть на корабле всегда непросто, однако Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло.







This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

Астронавты пробудут на МКС около трех-четырех месяцев. При этом дату их возвращения на Землю еще не определили.Корабль стартовал накануне с космодрома на мысе Канаверал. Это стал первый в истории пилотируемый полет, совершенной частной компанией.Помимо этого, запуск Crew Dragon стал первым за последние девять лет, когда США самостоятельно отправили астронавтов в космос: в 2011 из эксплуатации вывели транспортники программы Space Shuttle. После этого к МКС летали исключительно на российских "Союзах".