Порошенко задекларировал почти 773 млн. грн. доходов

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко за 2019 год задекларировал 772 млн 960 тыс. грн доходов, уплатил почти 188 млн. грн налогов, сообщила пресс-служба Порошенко.



В частности, львиную долю составили обложенные дивиденды в сумме более 606 млн грн. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.



33 млн 84 тыс. грн Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 млн грн составляют проценты по депозитам.



6 млн 185 тыс. грн составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею недостоверной информации.



Как отмечается, закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108 млн 703 тыс. грн. Сам же инвестиционный доход, то есть собственно доход, составил не 108, а 4 млн 609 тыс. грн.



Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год - 584 млн 414 тыс. грн - его вклад в предвыборный фонд.



"Петр Алексеевич – единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам профинансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, из которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года", - сообщает пресс-служба политика.



В целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов уплатил 187 млн. грн налогов и военного сбора. Налоги - вторая по размерам статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.



Еще одна статья расходов – 19 млн грн судебного залога, которую в конце 2019 внес Порошенко, чтобы освободить генерала киборга Дмитрия Марченко.



"Марченко, как известно, власть бросила за решетку в рамках ее кампании по преследованию военных, ветеранов, добровольцев и волонтеров. Однако, эти 19 млн в декларации не отражены, поскольку вносились через Благотворительный Фонд Порошенко", - сказано в сообщении.



Как отмечается, общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в 2019 году составили около 200 млн грн. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно потому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 млн грн, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.



Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний передано и отражено в декларации Алексея Петровича Порошенко, который прекратил политическую деятельность.



По движимому и недвижимому имуществу существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018, не произошло. Кроме ареста коллекции картин, который состоялся во время штурма спецназом Государственного бюро расследований (ГБР) Национального центра народной культуры "Музей Гончара "и обыска, которые были признаны судом незаконными.



Порошенко прозрачно декларирует собственное имущество и доходы с 1998 года, когда было введено декларирование, и является добросовестным налогоплательщиком.



"Возвращение Порошенко в рейтинг миллиардеров", когда он буквально за последние дни мая 2020 года "разбогател" на сотни миллионов долларов - это спецоперация с целью дискредитации лидера оппозиции. Ключевую роль в этой операции сыграл член политсовета Движения новых сил, и вип-агитатор Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года. Это - классический образец фейковых новостей. Как надеется Петр Порошенко, этот фейк не будет впредь распространяться авторитетными средствами массовой информации", - резюмировали в пресс-службе.

