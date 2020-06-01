Джордж Флойд: массовые протесты и беспорядки

В субботу, 30 мая, во многих городах Соединенных Штатов вспыхнули массовые протесты в связи с убийством Джорджа Флойда (George Floyd) и другими эпизодами гибели чернокожих американцев от рук полицейских, а мэры множества крупных городов по всей стране ввели комендантский час. Губернаторы нескольких штатов мобилизовали национальную гвардию на фоне беспорядков, насилия и роста числа пострадавших.

После того, как вечером в пятницу протесты против жестокости полиции переросли в беспорядки и волнения во многих городах по всей стране, власти, очевидно, намереваются восстановить общественный порядок посредством более решительной демонстрации силы.



Губернаторы шести штатов, включая Миннесоту, где в понедельник, 25 мая, скончался Флойд, мобилизовали силы национальной гвардии. Во многих городах, включая Атланту, Лос-Анджелес, Луисвилл, Колумбию, Денвер, Портленд, Милуоки и Колумбус, власти, готовящиеся к очередной беспокойной ночи, ввели комендантский час.



«Сегодня вечером наши позиции гораздо крепче, чем прошлой ночью», — заявил генерал-майор Джон Дженсен (Jon Jensen) из подразделения национальной гвардии в Миннесоте в ходе брифинга в субботу вечером. К вечеру субботы, 30 мая, полиция уже арестовала почти 1400 человек в 17 городах, как сообщает агентство Associated Press.



В субботу демонстрации начались довольно рано, но с приходом ночи местами стали происходить вспышки насилия — поджоги магазинов, поджоги полицейских машин, ранения и аресты протестующих.



Беспорядки охватили всю страну, от одного побережья до другого, и вспыхивали как в крупных городах, так и в более мелких. Протестующие вступали в открытые столкновения с полицией в таких городах, как Талса, штат Оклахома, Литтл-Рок, штат Арканзас, Олбани, штат Нью-Йорк, Фарго, штат Северная Дакота, и Роли в Северной Каролине.



Рядом с Юнион-сквер, в самом сердце Манхеттена, загорелась полицейская машина, от которой черный дым поднимался высоко в воздух. В Бруклине протестующие устроили стычку с полицией, которая продлилась несколько часов. В одном торговом центре Лос-Анджелеса протестующие сожгли пост полиции и разграбили соседние магазины. В Нэшвилле, штат Теннеси, протестующие подожгли историческое здание суда, а в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, люди жгли автомобили, а полиция арестовала человека с луком и стрелами, который целился в толпу протестующих.



В субботу вечером в Миннеаполисе протесты продолжились. Произошло множество стычек с полицией, которая по сравнению с вечером пятницы, очевидно, заняла гораздо более жесткую позицию, чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа. Преградив дорогу демонстрации, в которой приняли участие несколько сотен человек, и разогнав протестующих по жилым кварталам подальше от центральной улицы, полицейские стали преследовать их и стреляли пластиковыми пулями по протестующим и жителям города, возводившим баррикады, чтобы защитить свои улицы. Рано утром в воскресенье чиновники Миннеаполиса сообщили, что им удалось остановить насилие.



«Я не люблю полицию, и мне не нравятся протестующие, — сказал один житель города, латиноамериканец. — Полиция долгое время не обращала на нас никакого внимания, а теперь они стреляют в нас, пока мы пытаемся себя защитить».



Многие информационные агентства, включая CNN и MSNBC, сообщили, что их сотрудники, которые освещали ход протестов в этом городе, были ранены резиновыми пулями. Различные издания и журналисты, работающие в разных городах, сообщали о том, что полицейские применяли против них химические вещества и несмертельное оружие и даже арестовали нескольких репортеров.



Министерство обороны решилось на редкий шаг и отправило в Миннеаполис подразделения военной полиции. Губернатор Миннесоты Тим Уолз (Tim Walz) не просил о такой помощи и сообщил, что он уже приказал провести полную мобилизацию национальной гвардии штата — самую масштабную мобилизацию со времен Второй мировой войны.



Между тем Дональд Трамп подлил масла в огонь, выступив с резкой критикой в адрес «анархистов», которых он обвинил в разжигании опасных беспорядков, и призвал мэра Миннеаполиса действовать в отношении демонстрантов более решительно.



Джо Байден (Joe Biden), который, возможно, станет кандидатом на президентских выборах от Демократической партии, выбрал иной тон, назвав протесты против жестокости полиции «оправданными и необходимыми», однако он призвал положить конец насилию. «Нельзя допускать, чтобы сам акт протеста заслонил собой причину, по которой мы протестуем», — подчеркнул он в своем заявлении.



В Лос-Анджелесе акция протеста в парке Пан-Пасифик началась как мирная демонстрация, но потом небольшие группы людей стали поджигать полицейские машины, и в ответ на это полиция начала стрелять в них резиновыми пулями. Уже после 8 часов вечера, когда формально начался комендантский час, но еще до наступления темноты, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти (Eric Garcetti) попросил губернатора штата ввести в город 700 бойцов национальной гвардии.



В Нью-Йорке в полицейских, пытавшихся оттеснить протестующих с Таймс-сквер, летели бутылки, и сотни людей собрались в микрорайоне Ист-Виллидж. Акции протеста вспыхивали в самых разных районах Нью-Йорка, на улицах возникали пожары, а полицейские избивали протестующих дубинками.



«Мы не потерпим подобных действий в отношении офицеров полиции Нью-Йорка», — говорится в твите на официальной страничке нью-йоркского полицейского департамента. На этой же страничке сообщается, что полиция арестовала «множество людей», которые бросали коктейли Молотова в полицейские автомобили. Позже американская прокуратура сообщила, что она уже выдвинула обвинения против троих участников тех инцидентов.



Кроме того, в сети быстро распространилась видеозапись того, как два полицейских автомобиля проехали сквозь толпу протестующих, блокировавших дорогу. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio) попытался оправдать такие действия полиции, что еще больше разозлило жителей города. «Если бы те протестующие ушли с дороги, мы сейчас не обсуждали бы эту ситуацию, — сказал он. — Я не собираюсь обвинять офицеров, которые пытались справиться с совершенно невероятной ситуацией».



В Атланте, где в результате столкновений рано утром в субботу три офицера полиции получили ранения и было арестовано 70 человек, по приказу губернатора Брайана Кемпа (Brian Kemp) были развернуты силы национальной гвардии — около 1,5 тысячи бойцов.



В постах, появившихся в социальных сетях, были опубликованы фото и видео пламени и густого черного дыма от пожара, вспыхнувшего в центре Филадельфии, где мирная акция протеста внезапно обрела насильственный характер и где протестующие начали поджигать автомобили. Участники акций поджигали автомобили полицейских и в Чикаго.



В Вашингтоне протестующие вступали в столкновение с силами службы безопасности и полиции недалеко от Белого дома два дня подряд. Выкрикивая слоганы «Я не могу дышать!», «Жизни черных имеют значение» и «К черту Дональда Трампа», сотни демонстрантов окружили территорию Белого дома. Напряженность нарастала весь вечер. Недалеко от Белого дома протестующие подожгли автомобиль и мусорные контейнеры.



В субботу, 30 мая, Трамп заявил, что министерство юстиций проводит расследование обстоятельств гибели Джорджа Флойда.



Однако президент также стал мишенью критики, назвав протестующих «анархистами» и заявив — не имея никаких доказательств, — что его политические оппоненты специально разжигают насилие.



«Бунтари, мародеры и анархисты оскверняют память Джорджа Флойда», — сказал Трамп, выступая в космическом центре Кеннеди после исторического запуска космического аппарата компании SpaceX.



«Насилие и вандализм возглавляют члены движения "Антифа" и другие леворадикальные группы, которые терроризируют невинных, разрушают рабочие места, вредят предприятиям и сжигают здания. Мы не можем и не должны позволять небольшим группам преступников и вандалов разрушать наши города и уничтожать наши сообщества. Я не позволю злобной толпе одержать верх».



С такими же подстрекательскими заявлениями Трамп выступил ранее в тот же день, когда он пригрозил протестующим, собравшимся у Белого дома, «злыми псами и грозным оружием».



Эти слова президента немедленно вызвали критику со стороны мэра Вашингтона Мюриэл Баузер (Muriel Bowser), которая указала на содержащиеся в них расистские ноты.



«Для афроамериканцев фраза о злобных псах является откровенным напоминанием о сегрегационистах, которые спускали собак на женщин, детей и невинных людей на юге», — сказала Баузер.



В субботу, 30 мая, брат Джорджа Флойда Филонис сообщил, что у него был короткий разговор с президентом Трампом по поводу смерти его брата. «Все случилось так быстро. Он не дал мне возможности что-либо сказать. Было тяжело. Я пытался с ним говорить, но он постоянно меня прерывал, будто не хотел слушать, о чем я говорю», — сообщил Филонис в интервью MSNBC.



В пятницу, 29 мая, тысячи людей проигнорировали комендантский час. Толпы людей вступали в столкновение с полицией, подожгли здание полицейского участка, громили и поджигали магазины.



В Атланте протестующие подожгли полицейскую машину и разбили окна в штаб-квартире CNN. В Окленде, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе протестующие заблокировали шоссе, а полиция применила против них слезоточивый газ. В Луисвилле, штат Кентукки, полиция стала стрелять по журналистке и ее оператору прямо во время съемок репортажа. Протесты против жестокости полиции и гибели Джорджа Флойда вновь вспыхнули в пятницу, и Миннеаполису предстояло пережить еще одну ночь хаоса.



Во время протестов в пятницу в Детройте, штат Мичиган, 21-летний молодой человек погиб от пулевого ранения, когда неизвестный открыл огонь по толпе из окна своего автомобиля.

