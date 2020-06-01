Минцифры ппросит не верить фейкам про 5G сети

Мобильная связь 5G так же, как и 2G, 3G, 4G, является полностью безопасной для людей, подчеркивает Министерство цифровой трансформации Украины.



"Все мы недавно видели кадры, как в технологически продвинутой Великобритании люди жгут вышки 5G, поскольку считают, что они являются источником коронавируса. Согласитесь, это выглядит странно, и даже смешно. Но не исключено, что нечто подобное может произойти и в Украине. Ведь в критических ситуациях некоторые люди склонны к возникновению фобий, в частности радиофобии. К сожалению, на госресурсах уже появились петиции против будущего развертывания в Украине сетей 5G. Поэтому Минцифры должно успокоить украинцев: мобильная связь 5G вполне безопасная для людей!" - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook, обнародованном в понедельник.



Минцифры отмечает, что излучения от оборудования сотовой связи не ионизируют, как в случае радио или телевидения. Оно не имеет никакого отношения к радиации.



Кроме того, ведомство добавило, что эксперты ВОЗ после многих проведенных исследований пришли к выводу, что в настоящее время ни одно неблагоприятное воздействие на здоровье не было связано с беспроводными технологиями.



С разъяснениями касательно безвредности 5G выступила и Европейская Комиссия, подчеркнуло Минцифры.



Европейские эксперты, в частности, отметили, что оборудование для 5G (и будущего 6G) имеет даже более низкий уровень излучения по сравнению с нынешними сетями 2G, 3G и 4G. Оно также предоставляет значительно большую скорость соединения и лучшее качество связи.



"Сейчас существует множество фейков и инсинуаций, что 4G, 5G или какая-то другая мобильная связь распространяет коронавирус, какие-то другие заболевания. Это абсолютная ложь, манипуляция! Любой научный подход подтверждает, что вреда от 3G/4G/5G нет. Поэтому единственный вред, который может быть нанесен вашему здоровью, - это невозможность вызвать скорую помощь или любую другую службу из-за отсутствия мобильной связи", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития инфраструктуры Александра Шелеста.

