МВФ не выдвигает требований по тарифам - Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд поддерживает инициативы Кабинета министров в вопросе тарифов на газ и электроэнергию. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 1 июня.



"Вопрос прозрачного тарифообразования всегда был предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - сказал Марченко.



Министр также уточнил, что в рамках новой программы stand-by вопрос тарифов не поднимается.

