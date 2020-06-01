Транзит газа через ГТС Украины за 5 мес. снизился почти на половину

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-мае 2020 года сократился 46% (на 36,9 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 20 млрд куб. м. Согласно сообщению ООО "Оператор ГТС Украины", среднесуточный режим транзита за пять месяцев составил 132 млн куб. м, но с марта он увеличился до 150-155 млн куб. м/сутки.



По расчетам ОГТСУ, при сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет минимальным показателем за всю историю ГТС Украины.



В то же время в компании напоминают, что в соответствии с подписанным соглашением "Газпром" оплачивает забронированные мощности для транзита из РФ в 2020 году исходя из объема 65 млрд куб. м.



"Со своей стороны ОГТСУ исполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - отмечается в сообщении.



Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).

