1 июня в студии «Касается каждого» – о правах «суррогатных» детей

В понедельник, 1 июня, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – выпуск программы «Касается каждого» – «Суррогатные дети». В нем пойдет речь о разгоревшемся в Украине международном скандале и о правах детей, родившихся от суррогатных мам.



В начале мая в Интернете появилось видео с 46 младенцами, которых во время карантина содержат в комнате столичного отеля. Это дети, рожденные суррогатными матерями. Вскоре их должны вывезти за границу. В СМИ тут же появились статьи с кричащими заголовками о продаже малышей иностранным заказчикам. Разгорелся скандал.



Оказалось, что видео в Интернет выложила клиника, которая занимается вопросами суррогатного материнства. Что это? Реклама, провокация или, как объясняют авторы видео, способ успокоить родителей малышей? Ведь из-за закрытых границ они не могут приехать за ними.



«Суррогатное материнство, как я его понимаю, – это помощь тем родителям, которые не могут иметь детей», – говорит сотрудница этого центра, няня Ольга Куць. Она и ее коллеги придут в студию программы, чтобы рассказать о работе центра. И ответить на вопрос: почему сегодня малыши находятся именно в гостинице, а не в больнице или детском центре? Журналисты программы «Касается каждого» побывали в этой гостинице, чтобы увидеть все своими глазами и показать телезрителям.



Руководитель центра суррогатного материнства Альберт Точиловский согласился прийти в студию программы и ответить на вопросы ведущего и экспертов. Что будет с этими 46 малышами, пока границы не откроют? И что, если после такого громкого скандала некоторые родители не захотят приехать за ними? Тем более что случаи отказа родителей от «суррогатных» детей были и раньше. История ребенка, который после отказа американских родителей попал в украинский детский дом, тоже прозвучит в этой программе.



В День защиты детей в студии «Касается каждого» – непростой разговор о том, кто должен защищать права «суррогатных» детей. И по законам какой страны они должны жить сейчас – той, в которой родились, или куда отправятся? Не пропустите сегодня в 18:00 на «Интере».

