В Киеве перекрыли мост Метро - мужчина с пакетом угрожает взрывом

В Киеве перекрыт мост Метро. На мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает его взорвать. Об этом сообщает КГГА в Telegram. "Мост метро перекрыт. На мосту стоит мужчина с пакетом и пригрозил взорвать здание! На месте уже работает полиция. Правоохранители закрыли проезд по мосту", - говорится в сообщении.



В связи с тем, что около 14.00 понедельника на службу 102 поступила информация о минировании моста Метро в Киеве, правоохранители перекрыли движение по мосту. "Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Патрульной полиции Украины в соцсети Фейсбук.



Ранее в понедельник в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании моста Метро "красная" линия метро работает в ограниченном режиме.



"В связи с анонимным сообщением о минировании моста Метро красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - сообщает пресс-служба КП "Киевского метрополитена" на странице в соцсети Фейсбук.



В сентябре 2019 года злоумышленник, который оказался бывшим бойцом АТО, заблокировал движение на мосту Метро в Киеве. Он стрелял и угрожал взрывом. Тогда в спецоперации по задержанию злоумышленника на мосту Метро было задействовано 300-350 правоохранителей. Из-за ситуации на мосту Метро в Киеве возник транспортный коллапс.





