Укрзализныця разрешила работу плацкартных вагонов

"Укрзализныця" все же решила возобновить работу плацкартных вагонов с 1 июня. Однако плацкарт будет работать с ограничением.



Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.



Так, с 1 июня УЗ открыла продажу билетов на плацкартные вагоны, но продавать будут только половину мест. В частности открыли продажу на плацкарт в составе четырех поездов:



10 вагонов - №98/97 Киев-Ковель;

3 вагона - Киев-Константиновка;

1 вагон - Киев-Мариуполь;

6 вагонов - Киев-Херсон.



"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут доступны билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - заявили в компании.



Кроме того, путешествующим поездом семь разрешили размещение в одном купе. Для этого необходимо обратиться к проводнику.

