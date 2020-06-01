Аэропорт "Киев" возобновляет авиарейсы с 16 июня

Авиарейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) возобновятся с 16 июня этого года.



Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.



"С 16 июня 2020 года возобновляются рейсы из Международного аэропорта "Киев", - говорится в сообщении.



О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания "Мотор Сич".



Направления, по которым возобновится авиасообщение уже с 16 июня: Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия) , Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).



Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня возобновляется международное и внутреннее авиасообщение.



Как сообщал Укринформ, в частности, возобновление регулярного авиасообщения между Украиной и Австрией может произойти после 23 июня.



С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

