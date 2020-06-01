Рынок суррогатного материнства для иностранцев необходимо закрывать - детский омбудсмен

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет о необходимости закрывать рынок суррогатного материнства для иностранных пар.



"В большинстве стран суррогатное материнство, особенно коммерческое суррогатное материнство, запрещено, так как эти государства расценивают это как нарушение прав ребенка , так как в таких ситуациях ребенок позиционируется как товар", - сказал Кулеба на брифинге в понедельник.



Омбудсмен отметил, что вопрос суррогатного материнства на сегодняшний день нуждается в дискуссии в обществе и экспертной среде.



"Но я считаю, что сегодня для иностранных пар необходимо этот рынок закрывать. Что касается украинских пар, то это необходимо обговаривать и дискутироваться", - заявил Кулеба.



Он отметил, что на данный момент, более 80: детей, которые рождены от суррогатных матерей, направляются за границу.

