Начальник полиции Киева ведет переговоры с человеком, который угрожает взорвать мост Метро

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ведет переговоры с мужчиной, который угрожает подорвать мост Метро в столице, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



«В настоящее время известно, что человек позвонил по 102, с нецензурной бранью, кстати, заявил, что у него есть взрывчатка и он хочет взорвать мост Метро", - сказал Геращенко журналистам в понедельник в Киеве.



По словам Геращенко, на месте находится руководитель полиции Киева Андрей Крищенко. «Он лично ведет переговоры с человеком, который заявляет о возможности совершения террористического акта», - сообщил замглавы МВД.



Он добавил: «Надеюсь, что все будут живы и здоровы».

