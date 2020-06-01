Сумка Дольче Габбана - эталон среди аксессуаров

Сумка Дольче Габбана - это не только прекрасное качество в каждой детали но и самостоятельное явление стиля для многих модниц во всем мире.





Сумка Дольче Габбана - искусство быть непревзойденными

Одна из главных икон итальянского стиля в мире моды, Dolce & Gabbana была создана союзом двух молодых и амбициозных личностей с разными взглядами, но единой целью - изменить мир и привнести в него нечто прекрасное. Доменико Дольче, выходец из Сицилии, приехал покорять Милан с большим опытом швейного дела, который обрел на семейной фабрике дома, в то время как Стефано Габбана больше являлся художником-энтузиастом. Работая в одном из модных бутиков ассистентами создатели нашли общий язык и решили попробовать совместные силы в создании собственной коллекции одежды. Хотя первый показ состоялся в обычном кафе, уже спустя несколько лет кутюрье привлекли к себе внимание широкой публики, а следом и важных персон фэшн-индустрии. Уже в 1985 дизайнеры принимают участие в Milano Collezion, где была показана одна из важнейших коллекций для истории компании. Real Woman продемонстрировала, что мода может жить без эталонной красоты, она свободна и должна оставаться таковой невзирая на принятые обществом устои. В таких нарядах каждая женщина сияла, не имея модельной внешности благодаря исключительным акцентам и действительно находчивым приемам формирования фасона.

Позже фирма произвела много фуроров как и на публике, так и среди экспертов индустрии, но сумка Дольче Габбана заслужила особое место на пьедестале всея моды и до сих пор считается самостоятельным явлением для многих модных обывателей.

Дело в том, что уникальный стиль объединения манерной натуры с элитным статусом лучше всего отражается именно в аксессуарах. Если одежда - это нечто временное и пристрастное, то сумка обычно отыгрывает гораздо более долговременную роль в формировании образа ее владелицы. Здесь нельзя ошибиться, и D&G предоставляют вам выбор в котором нет плохих решений. Каждая модель по своему уникальна, и затрагивает различные области вдохновений дизайнерской мысли. Dolce & Gabbana Sicily bag стала визитной карточкой бренда, и объединила главные черты ценностей и традиций кутюрье. Черный цвет, сдержанный декор и лаконичные линии, и конечно особенный характер видный в каждой детали, создавая цельную уникальную картинку взрослого, но амбициозного стиля, присущего каждому фирменному творению.