У задержанного "минера" моста Метро не было чётких требований - Крищенко

У мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве и задержанного правоохранителями, не было взрывного устройства, сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.



"У него была бессвязная речь, каких-то определенных требований не было, по этому, когда была возможность, когда его отвлекли, сработало спецподразделение, он был задержан", - рассказал Крищенко журналистам после задержания.



Он подчеркнул, что после осмотра предмета, которым мужчина угрожал подорвать мост Метро, оказалось, что это был муляж с землёй.



"Задержанный доставлен в райуправление, вызваны медики, в том числе бригада психиатрической помощи", - отметил начальник главка Киева.



Крищенко сообщил, что в настоящее время возобновлено движение транспорта с левого берега Днепра на правый, вскоре будет восстановлено движение по одной из полос на левый берег. "Когда группа (оперативная группа полиции) закончит работу, будет полностью возобновлено движение по мосту.



По словам начальника полиции столицы, открыто уголовное производство по статье о неправдивом сообщении о минировании, проводятся следственные действия.



Говоря о самом задержанном, Крищенко рассказал, что визуально мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения. "Он был в возбуждённом состоянии... У него будут отобраны соответствующие образы для проверки на состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - сказал он.



Задержанный прописан в г.Вишневое Киевской области, 1988 г.р., ранее он привлекался к административной ответственности, но не к уголовной. Также, по словам начальника главка, у задержанного мужчины "какие-то проблемы в семейном плане, с родственниками".

