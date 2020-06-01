Лукашенко уверен, что не повторит путь Порошенко

В Беларуси у действующего главы государства отсутствуют реальные оппоненты на президентских выборах, в отличие от Украины и Армении. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.



"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских", - сказал он.



Лукашенко уточнил, что лично ничего не имеет против нынешних президентов Украины и Армении, которые победили на выборах, находясь в оппозиционном статусе.



"Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны", - сказал он.



Вместе с тем Лукашенко категорически исключил сценарий силовой смены власти в стране.



"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - заявил он.

